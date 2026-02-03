Θεσσαλονίκη: Kαρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια - Άρπαξαν τη συσκευή για... αφρόγαλα - Real.gr

Quantcast
08:40, 03/02/2026
Θεσσαλονίκη: Kαρέ-καρέ η διάρρηξη σε καφετέρια – Άρπαξαν τη συσκευή για… αφρόγαλα

Σύνοψη από το

  • Δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα διέρρηξαν καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να καταγράφει καρέ-καρέ κάθε τους κίνηση.
  • Οι δράστες παραβίασαν τα πτυσσόμενα φύλλα τζαμιών και ένας εξ αυτών εισήλθε στο κατάστημα, κατευθυνόμενος προς το ταμείο χωρίς ωστόσο να βρει χρήματα.
  • Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, ο διαρρήκτης άρπαξε μια ακριβή συσκευή για αφρόγαλα και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, πιθανόν με αυτοκίνητο που τους περίμενε.
Μία συσκευή για... αφρόγαλα, αξίας 4.000 ευρώ, έκλεψαν διαρρήκτες από κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, εμφανίζονται έξω από το κατάστημα δύο άτομα να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει καρέ-καρέ κάθε κίνησή τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά οι δράστες κάνουν μια γρήγορη κατόπτευση του χώρου. Παρατηρούν μέσα στο κατάστημα και οι επόμενες ενέργειες τους είναι να δράσουν αστραπιαία. Σίγουρα γνωρίζουν καλά τους χώρους του καταστήματος και κυρίως πώς θα καταφέρουν να εισέλθουν σε αυτό, αφού παραβιάζουν τα πτυσσόμενα φύλλα τζαμιών. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Ανοίγουν το πρώτο τμήμα της τζαμαρίας αφαιρώντας τον πίρο, για να μπουκάρει ο ένας από τους δύο, ο οποίος με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται προς το ταμείο, χωρίς ωστόσο να βρει χρήματα. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και φεύγοντας ο διαρρήκτης αρπάζει την ακριβή συσκευή για το αφρόγαλα την οποία δίνει στον συνεργό του για να μπορέσει να εξέλθει του καταστήματος.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και πιθανότητα απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο που τους περίμενε σε κοντινή απόσταση.

