Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 21 κιλά κάνναβης - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Πάνω από 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας δύο άτομα, μεταξύ αυτών έναν οδηγό ταξί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν στον Λαγκαδά ένα ταξί με οδηγό 32χρονο αυτοκινητιστή και συνοδηγό έναν 26χρονο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στην καμπίνα του οχήματος 26 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Σε δεύτερη έρευνα, που έγινε σε δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται πως είχε καταλύσει ο 26χρονος, εντοπίστηκε μία χειραποσκευή με 17 νάιλον συσκευασίες της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε μεταφέρει με τρένο τα ναρκωτικά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος κατέθεσε ότι είχε παραλάβει την κάνναβη από άγνωστο άτομο, από το οποίο έπαιρνε οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ο 32χρονος αυτοκινητιστής, από την πλευρά του, απολογήθηκε προανακριτικά ότι δεν γνώριζε για τα ναρκωτικά κι ότι ο συγκατηγορούμενός του επιβιβάστηκε στο ταξί ως πελάτης.

Εις βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της κατοχής, μεταφοράς και αποθήκευσης, κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 32χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στη μεταφορά ναρκωτικών. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ