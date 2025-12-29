Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη από τη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα - Real.gr

Μία 71χρονη γυναίκα κατέληξε μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου, στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική, σύμφωνα με το emakedonia.

Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο περιστατικό, απεγκλωβίζοντας συνολικά πέντε άτομα: την ηλικιωμένη γυναίκα και τον σύζυγό της, καθώς και μία μητέρα με τα τρία παιδιά της από τον τρίτο όροφο.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.