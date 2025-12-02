Θεσσαλονίκη: «Κινηματογραφική» σύλληψη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα - BINTEO - Real.gr

Διοικητικά πρόστιμα, ύψους 11.350 ευρώ, επιβλήθηκαν σε 16χρονο, ο οποίος, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από τον αστυνομικό έλεγχο, ο 16χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του.

Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πατέρας και γιος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.