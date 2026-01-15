Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική σύλληψη 22χρονου μοτοσικλετιστή – Πέρασε με κόκκινο, έκανε ελιγμούς και μπήκε σε πεζόδρομο για να ξεφύγει - Real.gr

Ένας 22χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα για επικίνδυνη οδήγηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη οδηγώντας μοτοσικλέτα στην οδό Καρόλου Ντηλ.

Στη συνέχεια ο νεαρός αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε να κινείται πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς με κίνδυνο να συγκρουστεί με τους λοιπούς χρήστες της οδού. Έπειτα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μπήκε με τη μοτοσικλέτα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.