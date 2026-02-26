Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό - Real.gr

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μετρό Θεσσαλονίκης THEMA ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Παράλληλα, λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή περιορισμοί στα δρομολόγια της γραμμής κατά τη διάρκεια της ημέρας.