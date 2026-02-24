Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ έπειτα από καρδιακή προσβολή - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης η απόδραση ενός 47χρονου κρατούμενου από τη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου είχε διακομισθεί εσπευσμένα μετά από καρδιακή προσβολή.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας, παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί έμφραγμα, κατάφερε κάτω από άγνωστες συνθήκες να ξεφύγει από την επίβλεψη των αστυνομικών που τον συνόδευαν. Αφού άνοιξε το παράθυρο του δωματίου της ΜΕΘ, βγήκε στο διπλανό μπαλκόνι και από εκεί διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ένας από τους αστυνομικούς που τον εντόπισε την ώρα που έτρεχε, προσπάθησε να τον καταδιώξει μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, χωρίς αποτέλεσμα. Κατά την καταδίωξη, ο κρατούμενος είχε ακόμη στα χέρια του τα σωληνάκια από τους ορούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΡΤ και έκτοτε ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές, οι οποίες έχουν θέσει σε πλήρη συναγερμό τα τμήματα της περιοχής.