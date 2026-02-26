Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

08:48, 26/02/2026
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο πριν τις 06:00, αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

