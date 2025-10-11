Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου σε κατάστημα στην Καμάρα - Real.gr

Ληστεία υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε αλυσίδα ψιλικών στην περιοχή της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στις 7.20 το πρωί, ένας 27χρονος ημεδαπός μπήκε στο κατάστημα χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο αποπειράθηκε να πάρει χρήματα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Τελικά, ο δράστης έφυγε αρπάζοντας κάποια προϊόντα, ενώ λίγο πιο κάτω, επί της οδού Εθνικής Αμύνης, συνελήφθη από στελέχη της Άμεσης Δράσης.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η ασφάλεια Λευκού Πύργου.