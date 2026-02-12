Θεσσαλονίκη: Λήστεψαν 20χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Real.gr

Λήστεψαν 20χρονο επιβάτη αστικού λεωφορείου, από τον οποίο άρπαξαν με χρήση σωματικής βίας μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ αποπειράθηκαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο.

Για την υπόθεση που καταγγέλθηκε στις Αρχές συνελήφθη 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ληστεία συνέβη, χθες το βράδυ, καθώς το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Οι δύο δράστες αποβιβάστηκαν, διαφεύγοντας με τα πόδια. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών και συνελήφθη.