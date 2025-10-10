Quantcast
Θεσσαλονίκη: Λήστεψε ταξιτζή με την απειλή σύριγγας - Συνελήφθη 35χρονος στα ΚΤΕΛ - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Λήστεψε ταξιτζή με την απειλή σύριγγας – Συνελήφθη 35χρονος στα ΚΤΕΛ

13:37, 10/10/2025
Θεσσαλονίκη: Λήστεψε ταξιτζή με την απειλή σύριγγας – Συνελήφθη 35χρονος στα ΚΤΕΛ

Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος λήστεψε οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα, στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων. Σύμφωνα με τον 57χρονο οδηγό, ο συλληφθείς είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

