Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να πιούν αλκοόλ – Χειροπέδες στον υπεύθυνο και στον σερβιτόρο - Real.gr

Δυο άτομα που εργάζονται σε καφέ- μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν χθες το βράδυ, καθώς επέτρεψαν σε 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 29χρονος προσωρινά υπεύθυνος και ο 24χρονος σερβιτόρος με την κατηγορία της έκθεσης, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε δύο ανήλικες.

Τους δύο άνδρες συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το thestival.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.