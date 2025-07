Θεσσαλονίκη: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Άσσηρο - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, πριν από λίγο ήχησε 112 μέσω του οποίου οι κάτοικοι σε Χρυσαυγή και Πολυδένδρι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wild fire in the area #Assiros and landfill of #Mavrorachi of the regional unit of #Thessaloniki

‼️ If you are in the areas of #Chrisavgi and #Polydendri stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt…

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2025