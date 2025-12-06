Θεσσαλονίκη: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λεωφορειακή γραμμή Μ1 - Real.gr

Η γραμμή Μ1 «Νέα Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ», με κοινή απόφαση του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ, θα συνεχίσει τη λειτουργία της για ακόμη μια μέρα μετά την επανέναρξη λειτουργίας του μετρό που θα γίνει τη Δευτερά 8 Δεκεμβρίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το επιβατικό κοινό στις μετακινήσεις του.

H απόφαση λήφθηκε ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την επαναλειτουργία του μετρό και να επιστρέψουν ομαλά στην κανονικότητα των μετακινήσεων τους με τα δύο βασικά μέσα μεταφοράς της πόλης.

Η λεωφορειακή γραμμή Μ1 που λειτούργησε από τις 10 Νοεμβρίου και βοήθησε τα μέγιστα με τη διακοπή του μετρό εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες, θα πάψει να υφίσταται μετά το τελευταίο δρομολόγιο που θα εκτελεστεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα (00:30) της ερχόμενης Δευτέρας σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η λεωφορειακή γραμμή 79Χ Νέα Ελβετία – Α.Σ. ΙΚΕΑ.

Παραμένει επίσης, σταθερά σε λειτουργία η νέα γραμμή 58Μ που ο ΟΣΕΘ δημιούργησε στα ανατολικά εξυπηρετώντας περιοχές της Θέρμης και του Πανοράματος και συνδέοντας με τη Νέα Ελβετία.

Επίσης, ενισχυμένες διατηρούνται οι γραμμές: 3 «ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», η 31 «Βούλγαρη – ΚΤΕΛ» και η Γραμμή 39» Κηφισιά – Δικαστήρια».

«Η μικρή παράταση της λειτουργίας της Μ1 είναι μια πρωτοβουλία που λάβαμε με την διοίκηση του ΟΑΣΘ για να διευκολύνουμε το επιβατικό να επιστρέψει ομαλά στη χρήση του μετρό. Τα λεωφορεία της Μ1 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα άλλων γραμμών του ΟΑΣΘ εντός πόλεως με ενισχυμένα δρομολόγια. Η νέα γραμμή 58Μ “Πανόραμα-Θέρμη-Ν.Ελβετία”, παραμένει σε λειτουργία, ενώ ενισχύεται και όλο το δίκτυο των γραμμών στους σταθμούς μετεπιβίβασης του μετρό» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.