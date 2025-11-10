Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα και τραυμάτισε έναν άνδρα - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα και τραυμάτισε έναν άνδρα

08:44, 10/11/2025
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής 41χρονο, ελληνικής καταγωγής, που οδηγούσε μεθυσμένος στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:30, o 41χρονος προσέκρουσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη την στιγμή “σήκωνε” ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια χτύπησε τον οδηγό του γερανού, ο οποίος τραυματίστηκε, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Στον άνδρα έχει έλεγχος από αστυνομικούς της Τροχαίας για αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

