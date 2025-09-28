Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στο Κολχικό - Τέσσερις τραυματίες - Real.gr

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 13:15 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, λίγο έξω από το Κολχικό.

Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, όπως αναφέρει το thestival.gr. Στο σημείο έσπευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ και 8 διασώστες για τον απεγκλωβισμό και τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με την ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.