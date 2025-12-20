Θεσσαλονίκη: Μετρό και έξι λεωφορειακές γραμμές σε 24ωρη λειτουργία - Real.gr

Σε 24ωρη λειτουργία τίθενται , σήμερα και το επόμενο Σάββατο, το Μετρό Θεσσαλονίκης και τέσσερις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, όπως και δύο ακόμη που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ.

Ο στόχος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην εορταστική περίοδο και η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταμεσονύκτιες μετακινήσεις.

Εκτός από την νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο νυχτερινό, στην πιλοτική, 24ωρη λειτουργία εντάσσονται και οι γραμμές του ΟΑΣΘ:

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία Μετρό και έξι λεωφορειακών γραμμών τα Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τρίτη 16 Δεκ 2025, 08:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6, που εκτελεί το δρομολόγιο Καλαμαριά – Βενιζέλου,

14, που εκτελεί το δρομολόγιο Άνω Τούμπα – Ν.Σ. Σταθμός,

27, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο,

32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους

Όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν οι γραμμές 58 και 66, των ΚΤΕΛ, που εκτελούν τα δρομολόγια Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά, από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 και τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα ημερήσιων δρομολογίων.