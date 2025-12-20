Θεσσαλονίκη: Μετρό και έξι λεωφορειακές γραμμές σε 24ωρη λειτουργία - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Μετρό και έξι λεωφορειακές γραμμές σε 24ωρη λειτουργία
11:30, 20/12/2025
Σε 24ωρη λειτουργία τίθενται , σήμερα και το επόμενο Σάββατο, το Μετρό Θεσσαλονίκης και τέσσερις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, όπως και δύο ακόμη που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ.

Ο στόχος είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην εορταστική περίοδο και η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταμεσονύκτιες μετακινήσεις.

Εκτός από την νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο νυχτερινό, στην πιλοτική, 24ωρη λειτουργία εντάσσονται και οι γραμμές του ΟΑΣΘ:

Τρίτη 16 Δεκ 2025, 08:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6, που εκτελεί το δρομολόγιο Καλαμαριά – Βενιζέλου,
14, που εκτελεί το δρομολόγιο Άνω Τούμπα – Ν.Σ. Σταθμός,
27, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο,
32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους
Όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν οι γραμμές 58 και 66, των ΚΤΕΛ, που εκτελούν τα δρομολόγια Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά, από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 και τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα ημερήσιων δρομολογίων.

