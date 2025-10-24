Quantcast
Θεσσαλονίκη: Μηχανή πήρε φωτιά μετά από τροχαίο - Τραυματίστηκε 28χρονος - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Μηχανή πήρε φωτιά μετά από τροχαίο – Τραυματίστηκε 28χρονος

07:50, 24/10/2025
Θεσσαλονίκη: Μηχανή πήρε φωτιά μετά από τροχαίο – Τραυματίστηκε 28χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν τον κόμβο της Τούμπας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 28χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, έπειτα από πρόσκρουση με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.

Αμέσως μετά, η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο 28χρονος φέρει ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με το emakedonia.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

 

 

Top Ειδήσεις

