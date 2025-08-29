Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας στην Πλατεία Άθωνος - Real.gr

\u039d\u03b5\u03ba\u03c1\u03cc\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03ac\u03bd\u03b4\u03c1\u03b1\u03c2, \u03b1\u03b3\u03bd\u03ce\u03c3\u03c4\u03c9\u03bd \u03bb\u03bf\u03b9\u03c0\u03ce\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c9\u03bd, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 '\u0391\u03b8\u03c9\u03bd\u03bf\u03c2, \u03c3\u03c4\u03bf \u03ba\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03c2.\r\n\r\n\u0397 \u03b1\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b3\u03cd\u03c1\u03c9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 3.30 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc\u03b3\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u0395\u039a\u0391\u0392. \u03a4\u03b7\u03bd \u03ad\u03c1\u03b5\u03c5\u03bd\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b8\u03ae\u03ba\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1\u03bd\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03ad\u03bb\u03b1\u03b2\u03b5 \u03c4\u03bf \u0391.\u03a4. \u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03bf\u03cd \u03a0\u03cd\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5.