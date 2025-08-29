Quantcast
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας στην Πλατεία Άθωνος - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας στην Πλατεία Άθωνος

17:10, 29/08/2025
Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας στην Πλατεία Άθωνος

φωτογραφία: Intime

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία ‘Αθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved