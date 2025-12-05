Quantcast
Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας – ΒΙΝΤΕΟ

14:21, 05/12/2025
Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας – ΒΙΝΤΕΟ

Κομβικά σημεία στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά τις προηγούμενες ημέρες, απέκλεισαν σήμερα αγρότες στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής έφθασαν στα «Πράσινα Φανάρια», στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ορισμένοι επιχείρησαν να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει το σημείο. Το τι μέλλει γενέσθαι θα φανεί τις επόμενες ώρες ενώ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω. Θα στήσουμε και στον κόμβο αεροδρομίου αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο».

 

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν στην αερογέφυρα της Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).

 

 

Κλειστό είναι και στα δύο ρεύματα και το σημείο της εισόδου στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Οι κινητοποιήσεις εκεί διαρκούν συνήθως για δύο ή τρεις ώρες και η κυκλοφορία αναμένεται να αποκαταστασθεί κατά τις ώρες 15.00 με 16.00.

 

Στο μεταξύ έφτασε στον κόμβο Κερδυλλίων, στην Εγνατία Οδό από τα Κερδύλλια προς τις Σέρρες, η αυτοκινητοπομπή των Σερραίων αγροτών και κτηνοτρόφων και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση σε λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα. Το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία παραμένει άγνωστο. Η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθορίζεται καθημερινά από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. «Δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας. Τα λεωφορεία και τα ΙΧ θα περνούν κανονικά, αλλά όχι τα φορτηγά, τα οποία θα υποχρεώνονται σε παράκαμψη», τόνισε μέλος της συντονιστικής επιτροπής.

Πού αλλού υπάρχουν αποκλεισμοί

Τετράωρο αποκλεισμό μέχρι και τις 17.00 αποφάσισαν, όπως και χθες, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Αμυνταίου και Εορδαίας στον κόμβο Φιλώτα στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ.

Στο μεταξύ, μέχρι και τις 16.00 έχει αποκλειστεί το οδόστρωμα στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

15:11 05/12
Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ

14:21 05/12
Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

12:01 05/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

14:53 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12

Ροή Ειδήσεων

Taylor Swift-Travis Kelce: Η ημερομηνία που «προδίδει» τον γάμο τους

Taylor Swift-Travis Kelce: Η ημερομηνία που «προδίδει» τον γάμο τους

15:30 05/12
Eurovision: Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την αντίθεσή της σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ

Eurovision: Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την αντίθεσή της σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ

15:30 05/12
Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

15:23 05/12
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12
Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

15:11 05/12
Πανικός στη Βραζιλία – Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκκενώθηκε άμεσα

Πανικός στη Βραζιλία – Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκκενώθηκε άμεσα

15:00 05/12
Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

14:53 05/12
Γιάννης Μπρατάκος: «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη»

Γιάννης Μπρατάκος: «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη»

14:45 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved