Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κομβικά σημεία στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά τις προηγούμενες ημέρες, απέκλεισαν σήμερα αγρότες στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής έφθασαν στα «Πράσινα Φανάρια», στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ορισμένοι επιχείρησαν να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει το σημείο. Το τι μέλλει γενέσθαι θα φανεί τις επόμενες ώρες ενώ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω. Θα στήσουμε και στον κόμβο αεροδρομίου αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο».

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν στην αερογέφυρα της Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).

Κλειστό είναι και στα δύο ρεύματα και το σημείο της εισόδου στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Οι κινητοποιήσεις εκεί διαρκούν συνήθως για δύο ή τρεις ώρες και η κυκλοφορία αναμένεται να αποκαταστασθεί κατά τις ώρες 15.00 με 16.00.

Στο μεταξύ έφτασε στον κόμβο Κερδυλλίων, στην Εγνατία Οδό από τα Κερδύλλια προς τις Σέρρες, η αυτοκινητοπομπή των Σερραίων αγροτών και κτηνοτρόφων και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση σε λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα. Το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία παραμένει άγνωστο. Η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθορίζεται καθημερινά από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. «Δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας. Τα λεωφορεία και τα ΙΧ θα περνούν κανονικά, αλλά όχι τα φορτηγά, τα οποία θα υποχρεώνονται σε παράκαμψη», τόνισε μέλος της συντονιστικής επιτροπής.

Πού αλλού υπάρχουν αποκλεισμοί

Τετράωρο αποκλεισμό μέχρι και τις 17.00 αποφάσισαν, όπως και χθες, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Αμυνταίου και Εορδαίας στον κόμβο Φιλώτα στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ.

Στο μεταξύ, μέχρι και τις 16.00 έχει αποκλειστεί το οδόστρωμα στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.