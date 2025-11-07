Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένης – Συνελήφθη ένας άνδρας στην Κατερίνη - Real.gr

Νέο περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένης σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Πιερία. Συγκεκριμένα ένας άνδρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Πιερίας, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι δήθεν η κόρη της έχει τραυματιστεί και πρέπει να υποβληθεί σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Συνεργός του παρέλαβε από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 500 ευρώ, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών στην Κατερίνη. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα ρολόγια που είχε αποσπάσει νωρίτερα και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του άνδρα που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη ενώ διερευνάται και η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ–ΜΠΕ