Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια

20:15, 19/12/2025
Στη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν δωρεάν οι οδηγοί 120 αυτοκινήτων, προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το δικαστικό μέγαρο, επί της οδού Σταθμού στην περιοχή του Εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 1.915,72 τ.μ., το οποίο περνά στα χέρια του δήμου Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια, έπειτα από συμφωνία των δύο πλευρών. Το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης χρήσης του εν λόγω οικοπέδου εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

«Στο πρώτο δίμηνο του 2026 θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και θα δοθεί ο χώρος ως ελεύθερο πάρκινγκ στους κατοίκους και τους επισκέπτες» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τη στάθμευση ως «Νο1» πρόβλημα στην πόλη.

Ο κ.Αγγελούδης την περασμένη Δευτέρα είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ όπου ζητήθηκε από πλευράς δήμου η παραχώρηση του οικοπέδου, ώστε να λυθούν τα αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα στάθμευσης λόγω και των εργασιών του Flyover, που είναι σε εξέλιξη στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ εντός 48 ωρών απάντησε θετικά και το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

