Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης - Real.gr

Απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης οι αγρότες, οι οποίοι ενισχύουν τα μπλόκα τους στη Θεσσαλονίκη.

Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σημειώθηκαν επεισόδια στο αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» όταν αγρότες προσπάθησαν να περάσουν με τα πόδια στον κόμβο του αεροδρομίου.