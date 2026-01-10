Θεσσαλονίκη: Οι στιγμές μετά την πτώση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο που δείχνει τις στιγμές μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθμίζεται πως μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, όταν αποκολλήθηκε σημαντικό τμήμα της οροφής καταστήματος. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι τοποθέτησαν παραβάν προκειμένου να καλύψουν την τραυματία και να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

«Περπατούσα και ξαφνικά στο χώρο που βρίσκονται τα εστιατόρια, έπεσε η οροφή. Χτύπησε μια γυναίκα. Ήταν αιμόφυρτη. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Άνδρες σεκιούριτι που ήταν εκεί έστησαν ένα παραβάν και καλύψανε την τραυματία. Το έδαφος ήταν γεμάτο αίματα. Είχαν βάλει και κορδέλα να μην πλησιάζει κανείς τον χώρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο thestival.gr

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία LAMDA MALLS με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα ακόλουθα:

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη).

Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο.

Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.

Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού».