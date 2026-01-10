Quantcast
Θεσσαλονίκη: Οι στιγμές μετά την πτώση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Οι στιγμές μετά την πτώση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο – ΒΙΝΤΕΟ

22:03, 10/01/2026
Θεσσαλονίκη: Οι στιγμές μετά την πτώση τμήματος οροφής σε εμπορικό κέντρο – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: thestival.gr

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο που δείχνει τις στιγμές μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθμίζεται πως μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, όταν αποκολλήθηκε σημαντικό τμήμα της οροφής καταστήματος. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι τοποθέτησαν παραβάν προκειμένου να καλύψουν την τραυματία και να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

«Περπατούσα και ξαφνικά στο χώρο που βρίσκονται τα εστιατόρια, έπεσε η οροφή. Χτύπησε μια γυναίκα. Ήταν αιμόφυρτη. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Άνδρες σεκιούριτι που ήταν εκεί έστησαν ένα παραβάν και καλύψανε την τραυματία. Το έδαφος ήταν γεμάτο αίματα. Είχαν βάλει και κορδέλα να μην πλησιάζει κανείς τον χώρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο thestival.gr

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία LAMDA MALLS με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα ακόλουθα:

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη).

Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο.

Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.

Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18

23:59 10/01
Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο Ιράν: Σενάρια αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ – «Η βιαιότητά εναντίον του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη» λέει ο Τραμπ

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο Ιράν: Σενάρια αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ – «Η βιαιότητά εναντίον του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη» λέει ο Τραμπ

23:52 10/01
Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

Βέροια: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε μονοκατοικία

23:46 10/01
Κυκλάμινα: Πώς θα τα κρατήσετε ζωντανά (και ανθισμένα) μέχρι την άνοιξη!

Κυκλάμινα: Πώς θα τα κρατήσετε ζωντανά (και ανθισμένα) μέχρι την άνοιξη!

23:45 10/01
Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Κέρδισε 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού - ΒΙΝΤΕΟ

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Κέρδισε 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού - ΒΙΝΤΕΟ

23:32 10/01
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

23:30 10/01
Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

23:20 10/01
Ανδρουλάκης: «Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα - Όχι νέα κοροϊδία»

Ανδρουλάκης: «Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα - Όχι νέα κοροϊδία»

23:19 10/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved