Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές – ΒΙΝΤΕΟ
Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές – ΒΙΝΤΕΟ

12:46, 16/02/2026
Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές – ΒΙΝΤΕΟ

Πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης είναι υπό κατάρρευση λόγω κακοκαιρίας.

Πρασιά σε βράχο που συνορεύει με πολυκατοικία στην οδό Θουκυδίδου πιθανόν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως όμως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, παρατηρώντας κάτω από την πρασιά ρωγμές ήδη από τότε. Είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.

 

 

