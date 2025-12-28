Θεσσαλονίκη: Πάνω από 30 πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Πολλά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Οι ριπές των ανέμων ανά διαστήματα φτάνουν και τα 8 με 9 Μποφόρ με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής να υπάρχουν κλήσεις για περισσότερες από 30 κοπές κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα ανατολικά (Καλαμαριά) αλλά και στον Χορτιάτη. Συνολικά έχει δεχτεί 40 κλήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Επιπλέον, 18 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και συγκεκριμένα ετοιμόρροπες ταμπέλες σε δρόμους, τέντες κ.α..

Επιπλέον, λόγω των πτώσεων δέντρων έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε καλώδια της ΔΕΗ, μερικά σταθμευμένα οχήματα, ενώ έκλεισαν και κάποιοι δρόμοι. Τέλος δεν υπήρξε μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφίες: