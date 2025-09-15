Θεσσαλονίκη: Παραβίαζαν αυτοκίνητα λουόμενων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού - Real.gr

Quantcast
10:39, 15/09/2025
Θεσσαλονίκη: Παραβίαζαν αυτοκίνητα λουόμενων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού

Κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, κατηγορούνται ότι διέπρατταν δύο νεαροί, 25 και 26 ετών.

Από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές του μήνα φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει 5.500 ευρώ σε μετρητά (και 400 λέι Ρουμανίας), όπως επίσης κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά έγγραφα των παθόντων- πολλοί εκ των οποίων ήταν λουόμενοι.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

