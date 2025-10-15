Θεσσαλονίκη: Πάρκαρε παράνομα και έκλεινε αστικό λεωφορείο – Aντέδρασε έντονα όταν ήρθε ο γερανός της ΕΛ.ΑΣ. - Real.gr

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 47χρονος απωθούσε τους αστυνομικούς προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Στάθμευσε το αυτοκίνητό του με τρόπο που μπλόκαρε τη διέλευση αστικού λεωφορείου κι, όταν έφτασε στο σημείο “γερανός” της Τροχαίας για να σηκώσει το όχημα, αντέδρασε έντονα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου, το οποίο εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην οδό Ίωνος Δραγούμη, ήταν ένας 47χρονος.

Η Τροχαία δέχθηκε κλήση για όχημα που παρεμποδίζει τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων. Όταν κατέφτασε στο σημείο γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την άρση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και την απελευθέρωση της κίνησης, «ο 47χρονος αρνήθηκε τόσο την άρση του οχήματός του όσο και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

