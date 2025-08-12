Quantcast
Θεσσαλονίκη: Πενήντα έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Πενήντα έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

12:45, 12/08/2025
Θεσσαλονίκη: Πενήντα έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Φωτογραφία: Intime

Πενήντα έξι άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 5 – 12 Αυγούστου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved