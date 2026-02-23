Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα - Real.gr

Πέντε άτομα συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ένας 33χρονος, προσποιούμενος τον πελάτη, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και με απειλές σε βάρος του υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Αναζητήθηκε και εντοπίστηκε σε περιοχή του Δενδροποτάμου, οπότε και συνελήφθη.

Ένας ανήλικος συνελήφθη για αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου και απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Συγκεκριμένα, χθες ο νεαρός μαζί με δύο ακόμη άτομα, αφαίρεσαν δίκυκλο από περιοχή του κέντρου και μετά τη χρήση του το επέστρεψαν. Λίγο αργότερα, τα ίδια άτομα αφαίρεσαν εκ νέου το ίδιο όχημα, πλην όμως έγιναν αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη και αναζητήθηκαν και συνελήφθη άμεσα ένα εξ’ αυτών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Τρία άτομα συνελήφθησαν καθώς σε βάρος τους εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και ένας 33χρονος, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.