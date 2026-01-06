Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις και 25 κατασχέσεις υπολογιστών για φρουτάκια - Real.gr

Κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα- δύο εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνος και μία υπάλληλος) και τρεις πελάτισσες, ενώ αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά – κατά περίπτωση – παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο κεντρικές μονάδες ελέγχου και διαχείρισης (server) μέσω των οποίων διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 1.235 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος απασχολούνταν χωρίς να είναι καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού που επιδείχθηκε, ενώ η υπάλληλος εργαζόταν σε ημέρα που δεν είχε δηλωθεί ως εργάσιμη. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Οι δύο συλληφθέντες εργαζόμενοι οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ οι τρεις κατηγορούμενες πελάτισσες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εισαγγελική εντολή