Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου τιμά την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου με στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο στο ΑΠΘ – ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κόμματα, σωματεία, συνδικάτα, αυτοδιοικητικές, φοιτητικές και συνδικαλιστικές παρατάξεις, οργανώσεις και σύλλογοι τιμούν από το πρωί την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στις 10.30 το πρωί, στεφάνι κατέθεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους. «Κάθε τέτοια μέρα συναντιόμαστε με την Ιστορία, αναμετριόμαστε με τη λήθη, που δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης και πρόσθεσε: «Τα μηνύματα, είναι μηνύματα για περισσότερη και συνεχή δημοκρατία, για περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».

Στις 12 το μεσημέρι στεφάνι κατέθεσε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης. «Τιμούμε, σήμερα, όσους αγωνίστηκαν για να επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία δημοκρατία και ελευθερία. Τα αγαθά αυτά δεν ήταν δεδομένα και δεν είναι δεδομένα, ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής», δήλωσε ο γραμματέας ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσσαλονίκης Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, και πρόσθεσε: «Θέλω να το πω αυτό, απέναντι σε όσους προσπαθούν να αναθεωρήσουν τα τελευταία χρόνια την ελληνική ιστορία: η Ιστορία δεν ξαναγράφεται, την τιμούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί».

Νωρίτερα, στις 10 το πρωί, κατέθεσε στεφάνι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Τιμούμε όσους συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα, όλη εκείνη τη γενιά που έδωσε τους δικούς της αγώνες για αξιοπρεπή διαβίωση, για δημοκρατία, για δικαιοσύνη. Το σημαντικό με το Πολυτεχνείο είναι ότι ακόμη και σήμερα δίνει δύναμη και ώθηση στους αγώνες που έρχονται», δήλωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Στεφάνι κατέθεσε, επίσης, η Νέα Αριστερά, σύλλογοι φοιτητών και αποφοίτων.

Για μία μέρα, «η οποία σημάδεψε τη γενιά μου, τη γενιά μας και ελπίζουμε να φέρει ό,τι καλύτερο στο μέλλον», μίλησε ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος των αποφοίτων ΑΠΘ Ζαχαρίας Σκούρας, στη σημασία διατήρησης της μνήμης αναφέρθηκε η ΓΓ του σσυλλόγου Αθηνά Παγώνη, ενώ ο φοιτητής Μιχάλης Καζάκος σημείωσε: «Οι αγώνες για την παιδεία συνεχίζονται».

Στις 12 το μεσημέρι κατέθεσε στεφάνι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ). Στο μήνυμα του Πολυτεχνείου που παραμένει επίκαιρο αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης: «Τα συνθήματα, τα οποία τότε επικράτησαν — ψωμί, παιδεία, ελευθερία — μαζί με τα συνθήματα για δημοκρατία, δικαιοσύνη και υγεία ισχύουν μέχρι και σήμερα, γιατί ο αγώνας για να έχουμε μία δημοκρατική χώρα με κοινωνική ευημερία δεν σταματάει ποτέ». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του σωματείου συνταξιούχων «Η Συσπείρωση» Βασίλης Παρτάλης επισήμανε πως «τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι και σήμερα επίκαιρα, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής».

Η δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης και συμμετέχουσα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη, Ρία Καλφακάκου υπογράμμισε ότι ο αγώνας εκείνων των φοιτητών παραμένει και σήμερα επίκαιρος. «Παλεύαμε για τα βασικά, που είναι και το σύνθημα του Πολυτεχνείου: “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, κι αυτό πιστεύω ότι είναι και το διαχρονικό μήνυμα που εκφράζεται και από τις σημερινές γενιές. Προσπαθήσαμε γι’ αυτά στη μεταπολίτευση, όπως οι προηγούμενες γενιές σε άλλες εποχές, όπως και οι επόμενες που έρχονται θα προσπαθήσουν και αυτές για μία πιο δίκαιη κοινωνία, μία κοινωνία ισότητας και ελευθερίας».

Χθες κατέθεσαν στεφάνι το ΚΚΕ και ο Σύλλογος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αγωνιστών (ΣΦΕΑ 1967-74).

Απλοί πολίτες πλησιάζουν το μνημείο και εναποθέτουν λίγα λουλούδια, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή της άφιξης μικρών μαθητών με τους γονείς τους, με πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων του 34ου δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά άφησαν από ένα κόκκινο γαρύφαλλο ανάμεσα στα στεφάνια.

Μπροστά στην Πολυτεχνική Σχολή φοιτητικές παρατάξεις έχουν τοποθετήσει τραπεζάκια με συνθήματα και βιβλία για τον αγώνα του Πολυτεχνείου, και διανέμουν ενημερωτικό υλικό. Από τα μεγάφωνα ακούγονται τραγούδια της εποχής και της μεταπολίτευσης, τα οποία έχουν συνδεθεί με την ιστορική εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στις έξι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο της πόλης, με αφετηρία την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.