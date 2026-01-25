Θεσσαλονίκη: Πορεία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, έγραψαν συνθήματα στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Πορεία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, έγραψαν συνθήματα στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου

17:34, 25/01/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από κάλεσμα που απηύθυναν κινήματα και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συγκεντρώθηκαν στο ‘Αγαλμα του Ελ. Βενιζέλου, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με κατάληξη το σημείο εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία.

