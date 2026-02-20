Θεσσαλονίκη: Πώς σώθηκε 44χρονος μετά από ανακοπή - Η σωτήρια επέμβαση του ΕΚΑΒ - Real.gr

Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής σε χώρο εστίασης στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες thestival.gr, ένας 44χρονος επανήλθε χάρη στην ταχεία εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων διασωστών και η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης του ασθενούς.

Αφού σταθεροποιήθηκε, ο 44χρονος διακομίστηκε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα όχημα μικρού όγκου, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.

Το tweet του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: