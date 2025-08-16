Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου για την πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Real.gr

Πρεμιέρα κάνει στις 10 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, η οποία θα λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι ως και τις 6 το απόγευμα.

Οι πρώτοι σαράντα πάγκοι της απογευματινής λαϊκής θα στηθούν στα δυτικά της πόλης, στην οδό Κώστα Ρούλια, και θα αναπτύσσονται σε μήκος τριακοσίων μέτρων.

Σύμφωνα με τον κ. Στέλιο Γατσιάτσιο, ταμία της Ομοσπονδίας παραγωγών λαϊκών αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, το νέο εγχείρημα αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα του αγοραστικού χάρτη και να προσφέρει νέες ευκαιρίες για παραγωγούς και καταναλωτές, καθώς, μέχρι στιγμής, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κοινό που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών, λόγω πρωινής εργασίας.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις με τον δήμο Καλαμαριάς για τη λειτουργία και δεύτερης απογευματινής λαϊκής αγοράς στα ανατολικά της πόλης.