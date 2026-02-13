Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 40χρονος διαρρήκτης που άνοιξε 10 καταστήματα σε ένα βράδυ - Δήλωσε ότι δεν θυμάται τίποτα - Real.gr

Quantcast
13:34, 13/02/2026
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 40χρονος διαρρήκτης που άνοιξε 10 καταστήματα σε ένα βράδυ – Δήλωσε ότι δεν θυμάται τίποτα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για σωρεία διαρρήξεων καταστημάτων στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Ο 40χρονος φέρεται να διέπραξε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, φτάνοντας τις δέκα, μέσα σε λίγες ώρες, ενώ συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, όταν διέρρηξε ζαχαροπλαστείο, απ’ όπου αφαίρεσε 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή φέρεται να δήλωσε τοξικομανής, ενώ επικαλέστηκε κενά μνήμης εξαιτίας λήψης φαρμάκων. Δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος είναι σεσημασμένος για παρόμοιες πράξεις (σε περιοχές της Αττικής), ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κατόπιν της απόφασης για την προφυλάκιση, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ήρθησαν οι παραπάνω όροι και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

