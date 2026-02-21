Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 25χρονος που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Στις φυλακές οδηγείται, μετά την απολογία του στην ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, 25χρονος, υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της εισαγωγής και κατοχής, όπως επίσης για παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια.

Είχε συλληφθεί τα προηγούμενα 24ωρα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, σε επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής (Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών). Στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου που οδηγούσε, βρέθηκε ένας μαύρος σάκος με έξι νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 11 κιλά και 180 γραμ. ναρκωτικής ουσίας, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, πιθανολογείται ότι πρόκειται για κοκαΐνη, και εστάλη για εργαστηριακή εξέταση στην Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Είχε προηγηθεί πληροφορία που έφτασε στις αστυνομικές αρχές της Κομοτηνής για κύκλωμα, το οποίο μεταφέρει με μισθωμένα αυτοκίνητα ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε της σύλληψης του 25χρονου, φαίνεται να προέκυψε ότι το όχημα που οδηγούσε είχε μισθωθεί στο όνομα 22χρονου συμπατριώτη του. Επιπλέον, ο συλληφθείς στερείτο ταξιδιωτικών εγγράφων που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Απολογούμενος στην ανακρίτρια, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εγκατέλειψε την πατρίδα του για πολιτικούς λόγους και εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, δύο 24ωρα πριν συλληφθεί, με τη βοήθεια διακινητή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος διακινητής τον οδήγησε σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου του απέσπασε το διαβατήριό του, το κινητό τηλέφωνο και τα χρήματά του. «Κατόπιν αφόρητων πιέσεων και απειλών αποδέχθηκα να μεταφέρω τη ναρκωτική ουσία σε σημείο όπου θα την παραλάμβαναν φορτηγατζήδες, τους οποίους θα συναντούσα», φέρεται να απολογήθηκε, υποστηρίζοντας πως από την μεταφορά δεν θα αποκόμιζε κανένα οικονομικό όφελος. Επιπλέον, δήλωσε τοξικοεξαρτημένος και γι αυτό το λόγο, υπέβαλε αίτημα για διενέργεια σχετικών εξετάσεων και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης,

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

