Θεσσαλονίκη: Προσωρινή παύση ενόψει Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα των αγροτών – Ενδεχόμενη αποχώρηση των παραγωγών της Χαλκιδικής από τα «Πράσινα Φανάρια» - Real.gr

Σύνοψη από το
- Τα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα, καθώς και τα διόδια Μαλγάρων και ο κόμβος Χαλκηδόνας, θα είναι ανοιχτά για όλα τα οχήματα τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.
- Οι παραγωγοί από τη Χαλκιδική, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης και δημιουργίας νέου μπλόκου σε περιοχή του πρώτου «ποδιού» της χερσονήσου.
- Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.
Στο μεταξύ, οι παραγωγοί από τη Χαλκιδική, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το σημείο, πιθανώς το μεσημέρι, οπότε και κατευθυνόμενοι προς την έδρα τους αναμένεται να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου «ποδιού» της χερσονήσου.
Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.