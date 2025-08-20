Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 1000 ευρώ σε 60χρονη γιατί παράτησε σκύλο στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη - Real.gr

Quantcast
12:15, 20/08/2025
ΠΗΓΗ: INTIME

Στη σύλληψη μιας 60χρονης αλλοδαπής που παράτησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη προχώρησαν χθες το μεσημέρι στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης.

Η 60χρονη φέρεται πως εγκατέλειψε σε όχημα ιδιοκτησίας της για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών τον σκύλο, του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

