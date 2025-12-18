Θεσσαλονίκη: Ψηφιακό σύστημα καταμέτρησης επιβατών στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ από το νέο έτος - Real.gr

Από το νέο έτος τίθεται σε λειτουργία το ψηφιακό σύστημα καταμέτρησης επιβατών σε 100 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, φέρνοντας για πρώτη φορά σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Το σύστημα θα δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: ποιες γραμμές είναι οι πιο δημοφιλείς, σε ποιες στάσεις επιβιβάζονται οι περισσότεροι επιβάτες, πόσες μετακινήσεις πραγματοποιούνται ανά γραμμή και ανά ώρα, αλλά και ποιο ποσοστό επιβατών επικυρώνει εισιτήριο.

Όπως αναφέρει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών, που περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο εξοπλισμός του συστήματος, με αισθητήρες ήδη εγκατεστημένους στις θύρες των λεωφορείων, χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για την αυτόματη και αξιόπιστη καταμέτρηση των επιβατών, χωρίς να καταγράφει πρόσωπα.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανομή των δρομολογίων και των οχημάτων, μειώνοντας τον συνωστισμό και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση. Παράλληλα, για πρώτη φορά θα υπάρχει ακριβής εικόνα για την εισιτηριοδιαφυγή, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο εκτιμήσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα 100 λεωφορεία, που είναι εξοπλισμένα με το ψηφιακό σύστημα καταμέτρησης των επιβατών, θα δρομολογούνται σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ σε όλες τις γραμμές και σε διαφορετικές ώρες και ημέρες, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για όλες τις περιοχές της πόλης. Συνδυαστικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την τηλεματική, το σύστημα δημιουργεί ένα «έξυπνο» πλαίσιο διαχείρισης του στόλου, οδηγώντας τον οργανισμό σε πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό και φέρνοντας την αστική κινητικότητα της Θεσσαλονίκης σε νέα εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ