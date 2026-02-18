Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
- Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη έχει διακοπεί από χθες το βράδυ λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».
- Διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα και τη Θέρμη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.
Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.
Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».
Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.
Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.
ΒΙΝΤΕΟ: thestival.gr