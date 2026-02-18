Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

ΒΙΝΤΕΟ: thestival.gr