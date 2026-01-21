Quantcast
Θεσσαλονίκη: Πυκνή χιονόπτωση στον Χορτιάτη - BINTEO - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Πυκνή χιονόπτωση στον Χορτιάτη – BINTEO

07:26, 21/01/2026
Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ήδη από τα ξημερώματα πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται στον Χορτιάτη.

Επί ποδός βρίσκονται ήδη τα μηχανήματα του Δήμου για τον αποχιονισμό, προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.

 

