Θεσσαλονίκη: Πυκνή χιονόπτωση στον Χορτιάτη - BINTEO - Real.gr

\u03a0\u03c5\u03ba\u03bd\u03ae \u03c7\u03b9\u03bf\u03bd\u03cc\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bd\u03ad\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ad\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03c2.\u0389\u03b4\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03be\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03c5\u03ba\u03bd\u03ae \u03c7\u03b9\u03bf\u03bd\u03cc\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a7\u03bf\u03c1\u03c4\u03b9\u03ac\u03c4\u03b7.\r\n\r\n\u0395\u03c0\u03af \u03c0\u03bf\u03b4\u03cc\u03c2 \u03b2\u03c1\u03af\u03c3\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ae\u03b4\u03b7 \u03c4\u03b1 \u03bc\u03b7\u03c7\u03b1\u03bd\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c7\u03b9\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc, \u03c0\u03c1\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9 \u03b4\u03c1\u03cc\u03bc\u03bf\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bc\u03b5\u03af\u03bd\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03bf\u03b9\u03c7\u03c4\u03bf\u03af.\r\n<div style="width: 100%;aspect-ratio: 16/9"></div>\r\n