Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, το 112 έστειλε μήνυμα για ετοιμότητα.