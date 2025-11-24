Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ - Real.gr

Ενδελεχή έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν πυρκαγιά σε λεωφορείο, χθες βράδυ, ξεκίνησε άμεσα ο ΟΑΣΘ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την ανάδοχο εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ειδικό κλιμάκιο του τεχνικού τμήματος του Οργανισμού εξετάζει ήδη τα δεδομένα για τη διαπίστωση των συνθηκών του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος ντιζελοκίνητου λεωφορείου, όπου βρίσκεται ο κινητήρας του οχήματος, και ότι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα χάρη στην ψύχραιμη και υποδειγματική αντίδραση του οδηγού.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30, όταν το λεωφορείο τής γραμμής 11, που εκτελεί το δρομολόγιο Πυλαία – Πανεπιστήμιο, βρισκόταν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Εθνικής Αμύνης. Ο οδηγός αντιλήφθηκε μυρωδιά καπνού που προερχόταν από το πίσω μέρος του οχήματος. Αμέσως ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποβίβασε τους επιβάτες και ειδοποίησε την πυροσβεστική, ενώ πήρε έναν από τους δύο πυροσβεστήρες που διαθέτουν τα 12μετρα λεωφορεία, επιχειρώντας να περιορίσει τις σπίθες. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι ο Οργανισμός διαθέτει το λεωφορείο με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ