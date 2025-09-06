Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ - Real.gr

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι απροσπέλαστο καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορείες εργαζομένων και φορέων.

Κάλεσμα για συγκεντρώσεις έχουν απευθύνει ΓΣΕΕ/ ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, μελισσοκόμοι, συνταξιούχοι, αντιεξουσιαστές, συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Από τις 15:00 κλειστοί παραμένουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Παράλληλα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περιμετρικά του Βελλίδειου όπου αναμένεται στις 19:30 η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν τοποθετηθεί κλούβες των ΜΑΤ και κιγκλιδώματα. Φραγμός της Αστυνομίας έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Στρατού πριν και μετά από Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο και στη Βασιλέως Γεωργίου.

Στο Άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους έχει ήδη κλείσει ο δρόμος. Συλλογικότητες και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα και από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Η ΓΣΕΕ διεκδικεί περιορισμό της ακρίβειας και λύση της στεγαστικής κρίσης. Ζητά να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και απόσυρση των ρυθμίσεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Η ΑΔΕΔΥ διαδηλώνει με επίκεντρο την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Διαδηλωτές έχουν φτάσει από όλη τη χώρα και με πανό και συνθήματα συγκεντρώνονται όλοι μαζί χωρίς να έχουν κάποιο διαχωρισμό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να βρεθούν σε αυτό το συλλαλητήριο. Τόσο ο ίδιος όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται να φθάσει στο σημείο για να συμμετέχει κι εκείνη στο συλλαλητήριο.

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές. Η συγκέντρωση γίνεται παρουσία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ είναι «όχι στις 13 ώρες εργασίας αλλά και μέτρα προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική κατάσταση του Έλληνα», με το πρόβλημα της ενέργειας να τονίζεται ιδιαίτερα από τους διαδηλωτές.

Μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Λευκού Πύργου, υψώνοντας πανό με τις διεκδικήσεις τους.