Θεσσαλονίκη: Σε κανονική λειτουργία το μετρό μετά το πέρας των κινητοποιήσεων - Real.gr

Σε κανονική λειτουργία επέστρεψαν τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (6/9) μετά την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται και στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας, επανήλθε πλήρως η λειτουργία του μετρό σε ολόκληρο το μήκος της Γραμμής 1, με τα δρομολόγια να διεξάγονται κανονικά.

Υπενθυμίζεται, ότι από τις 15:00 κλειστοί παρέμειναν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.