Quantcast
Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα

22:50, 03/09/2025
Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα

Διανομέας των ΕΛΤΑ δέχθηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που πήγαινε να παραδώσει ένα δέμα σε σπίτι, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Το ζώο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό, το οποίο συνέβη την περασμένη Δευτέρα, συνελήφθη η 21 ετών κηδεμόνας του σκύλου.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved