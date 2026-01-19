Θεσσαλονίκη: Στα χέρια των Aρχών ένας 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα στην Πυλαία - Real.gr

Για ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε, χθες το πρωί, σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 46χρονος, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου και με την απειλή αιχμηρού αντικείμενου, άρπαξε από το ταμείο του καταστήματος 400 ευρώ, πριν διαφύγει.

Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την ίδια μέρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον συνέλαβαν. Στο σπίτι του 46χρονου Έλληνα βρέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης, που τον συνδέουν με τη ληστεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο μεταξύ, θύμα ληστείας από δύο άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άνδρας, 71 ετών.

Όπως κατήγγειλε ο αλβανικής καταγωγής ηλικιωμένος, οι δράστες τον προσέγγισαν και με χρήση σωματικής βίας και απειλών, πήραν το κινητό τηλέφωνο και το μπουφάν του. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε για το περιστατικό έναν Πακιστανό, 31 ετών, ενώ οι έρευνες για τον συνεργό του συνεχίζονται.