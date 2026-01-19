Θεσσαλονίκη: Στα χέρια των Aρχών ένας 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα στην Πυλαία - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ένας 46χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε κατάστημα στην Πυλαία, αφού με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου και την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, άρπαξε 400 ευρώ από το ταμείο.
- Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 46χρονο την ίδια μέρα, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν είδη που τον συνδέουν με τη ληστεία.
- Ένας 71χρονος άνδρας έπεσε θύμα ληστείας χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από δύο άτομα, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει έναν 31χρονο Πακιστανό και να συνεχίζει τις έρευνες για τον συνεργό.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου και με την απειλή αιχμηρού αντικείμενου, άρπαξε από το ταμείο του καταστήματος 400 ευρώ, πριν διαφύγει.
Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την ίδια μέρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον συνέλαβαν. Στο σπίτι του 46χρονου Έλληνα βρέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης, που τον συνδέουν με τη ληστεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο μεταξύ, θύμα ληστείας από δύο άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άνδρας, 71 ετών.
Όπως κατήγγειλε ο αλβανικής καταγωγής ηλικιωμένος, οι δράστες τον προσέγγισαν και με χρήση σωματικής βίας και απειλών, πήραν το κινητό τηλέφωνο και το μπουφάν του. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε για το περιστατικό έναν Πακιστανό, 31 ετών, ενώ οι έρευνες για τον συνεργό του συνεχίζονται.