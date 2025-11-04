Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του - Real.gr

Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ένας 30χρονος, διότι απείλησε να σκοτώσει τους γονείς του με ψαροντούφεκο μέσα στο σπίτι τους.

Ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει έξι μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι γονείς του, όλα ξεκίνησαν, όταν ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του και εκείνος αρνήθηκε να του δώσει. «Άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι και δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει. Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία κι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βγήκε στο μπαλκόνι, κρατώντας μια καρέκλα για να την ρίξει κάτω. Μετά πήρε το ψαροντούφεκο, πλησίασε εμένα και τη γυναίκα μου, και μας είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανείς. Φοβηθήκαμε, ανοίξαμε την πόρτα και τρέξαμε να φύγουμε», κατέθεσε ο πατέρας.

«Όταν δεν του δίνουμε χρήματα, γίνεται επιθετικός. Φοβηθήκαμε πολύ. Όταν ήρθε η αστυνομία, έλεγε ότι θα μας σκοτώσει όλους και θα αυτοκτονήσει», συμπλήρωσε η μητέρα του.

Ο 30χρονος, στην απολογία του αρνήθηκε όσα κατήγγειλαν οι γονείς του, υποστηρίζοντας ότι είναι ψέματα. «Ντρέπομαι που τους ζητάω χρήματα. Πρέπει να βρω μία δουλειά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος.