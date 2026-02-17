Quantcast
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

20:45, 17/02/2026
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

Σύνοψη από το

  • Στη φυλακή οδηγείται 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο- ραδιοφωνική παραγωγό, καθώς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών.
  • Η δημοσιογράφος περιέγραψε στο δικαστήριο τον «εφιάλτη» που ζει από το 2009, με την 55χρονη να της στέλνει συνέχεια δώρα και να τηλεφωνεί σε ακατάλληλες ώρες.
  • Η 55χρονη ομολόγησε την πράξη της, επικαλούμενη ψυχιατρικά προβλήματα, και στην απολογία της ανέφερε: «Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά… μόνο το καλό θέλω».

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο- ραδιοφωνική παραγωγό. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για απειλή, μέσω επίμονης παρακολούθησης, αναγνωρίζοντάς της μειωμένο καταλογισμό. Οι δικαστές της επέβαλλαν φυλάκιση 10 μηνών, ενώ αποφάσισαν την έκτισή της ποινής.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό, καθώς είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2024 η καταδίκη της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη ενόψει του εφετείου.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η δημοσιογράφος περιέγραψε τον «εφιάλτη» που ζει από το 2009. «Δεν έχω καμία σχέση μαζί της, δεν την γνωρίζω, δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Όλα ξεκίνησαν, όταν άρχισε να τηλεφωνεί στον χώρο εργασίας μου. Προσπάθησα να αποφύγω τα τηλέφωνα. Μετά άρχισε να καλεί στο σπίτι μου. Από το 2012 μου έστελνε συνέχεια δώρα, όπως σοκολατάκια, ανθοδέσμες, κοσμήματα, λούτρινα αρκουδάκια κ.ά.- και τηλεφωνούσε συνέχεια σε ακατάλληλες ώρες αδιαφορώντας για την ιδιωτική μου ζωη», ανέφερε.

Παρότι η παθούσα προσέφυγε τα τελευταία χρόνια στη Δικαιοσύνη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να μην την πλησιάζει, η «θαυμάστρια» έδειξε να μην πτοείται και με κάποια διαστήματα παύσης συνέχισε να γίνεται «σκιά» της. «Αισθάνομαι φόβο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το «όχι». Δεν ξέρω τι θα βάλει στο κεφάλι της την επόμενη φορά και πού μπορεί να φτάσει» είπε.

Στη απολογία της η 55χρονη ομολόγησε την πράξη της, ενώ επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιβεβαίωσε ο γιατρός της- εξεταζόμενος ως μάρτυρας. «Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά. Είμαι χαλί να με πατήσουν, μόνο το καλό θέλω. Πράγματι της έστελνα δώρα, όπως έστελνα και σε άλλους ανθρώπους», απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο πατέρας ενός 14χρονου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στο σχολείο του δικάζεται για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας

ΗΠΑ: Ο πατέρας ενός 14χρονου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στο σχολείο του δικάζεται για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας

21:00 17/02
Αιτωλοακαρνανία: Μήνυμα 112 στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου - Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Αιτωλοακαρνανία: Μήνυμα 112 στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου - Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

20:50 17/02
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

20:45 17/02
Απεργία ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Απεργία ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

20:35 17/02
Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

20:34 17/02
Δήλωση του Κ. Τασούλα για τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής

Δήλωση του Κ. Τασούλα για τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής

20:30 17/02
Δώρα Χρυσικού: «Με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου” – Αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα»

Δώρα Χρυσικού: «Με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου” – Αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα»

20:15 17/02
Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

20:04 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved